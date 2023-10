Valeria Marini e Gimmi Cangiano, chi è il deputato di FdI (e nuovo compagno): «Se sono rose fioriranno»

«La mia vita sarebbe ancora più stellare se ci fosse il vero l'amore. Le offerte di lavoro non mi mancano, sto valutando anche quelle fuori Italia tra cui un importante talent. Il mio lavoro e il mio successo sono sempre stati una certezza, mi hanno dato sempre una energia stellare e la forza di affrontare i tanti inganni nella mia vita sentimentale. Ma ancora credo nell'amore». Così Valeria Marini in una intervista in esclusiva all'Adnkronos parla dei suoi prossimi progetti lavorativi e del suo sogno, quello «di costruire una famiglia e di sposarmi».

L'amore con l'onorevole Cangiano

Al Festival Del Cinema a Venezia si è presentata con L'onorevole Gimmi Cangiano di Fdi: «Con lui ho un rapporto speciale a cui tengo e che voglio proteggere, se son rose fioriranno!», rivela la primadonna de 'Il Bagaglinò che preferisce non sbilanciarsi ma che lascia intendere che tra i due non è ancora chiaro se esista o no una vera e propria relazione sentimentale».

La carriera

Parlando della sua lunga carriera la Marini ricorda i suoi esordi come modella: «La prima campagna che ho fatto è quella dell'Ikea scelta tra 500 modelle venute da tutta Europa ma il mio grande desiderio era quello di recitare e così ho iniziato una tournée teatrale importante, con Mario Scaccia, dove interpretavo il ruolo della cameriera avvenente con la testa sulle nuvole». Poi l'incidente «quasi mortale - racconta - dovevo scegliere se operarmi al braccio o proseguire la tournée e scelsi la seconda opzione e feci la scelta giusta».