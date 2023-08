Valentina Ferragni tradita dall'ex Luca Vezil? Il commento che insospettisce: «Quando si aprono gli occhi si va sempre avanti»

Valentina Ferragni è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, Matteo Napoletano, e i due hanno trascorso dei momenti bellissimi durante la loro vacanza a St. Barths. I due hanno giocato a biliardo e sono stati al mare, hanno condiviso sui social il loro amore e tante foto. Conclusa la parentesi paradisiaca, Matteo è dovuto tornare in America, dove vive da 3 anni circa e Valentina in Italia. L'addio non sarà stato per niente facile, ma i ricordi della vacanza appena trascorsa avranno sicuramente addolcito il saluto, con la promessa che si rivedranno presto. Intanto Valentina Ferragni continua a pubblicare alcune foto con il suo Matteo Napoletano e i fan hanno notato un commento un po' sospetto.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Valentina Ferragni è stata tradita?

Sotto l'ultima foto pubblicata da Valentina Ferragni con il fidanzato Matteo Napoletano, una fan ha commentato: «Non bisogna essere perfetti, bisogna amarsi.

Quale è stato quindi il motivo della rottura tra Luca Vezil e Valentina Ferragni? Un presunto tradimento da parte del ragazzo?

La risposta della sorella di Chiara Ferragni non lascia dubbi: «Quando si aprono gli occhi si va sempre avanti!»

Nulla di confermato nè negato, quello che importa è che adesso Valentina si stia godendo questa nuova storia d'amore con il suo Matteo perché il capitolo con Luca Vezil è stato chiuso.