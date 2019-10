Uomini e donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani: «Me ne dice di tutti i colori. Ecco cosa fa a telecamere spente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A “” ormai da anni i telespettatori assistono alle divertenti schermaglie fra Tina Cipollari , storica opinionista della trasmissione condotta da Maria De Filippi, e la dama del trono over Gemma Galgani . Le due hanno litigato spesso davanti alle telecamere e si sono scambiate stilettate su social e carta stampata, ed ora la Cipollari ha deciso di raccontare come si comporta la collega dietro le quinte.Dato il comportamento, fare pace con lei sarebbe impossibile: “Pace? Non mi interessa, tanto non diventerà mai un’amica. Da casa tante cose non si vedono – ha spiegato a “Nuovo” - ma lei a telecamere spente me ne dice di tutti i colori. Si merita ciò che ha. Dice che sono una cicciona, che sono grassa e che lei ha un fisico invidiabile. Questa è la verità”.Tina la definisce “torbida”: “Non penso che la magrezza sia sinonimo di bellezza. Preferisco donne conQualche chilo in più, ma sensuali e carismatiche, piuttosto che Gemma, che non ha nulla di speciale. Conta la bellezza dell’anima e lei è talmente torbida che non è bella né dentro né fuori”.Le differenze caratteriali sono inconciliabili: “Non ci sopportiamo perché siamo due donne completamente diverse. Non condivido il suo modo di fare con gli uomini: è giusto che una donna a quell’età si rimetta in gioco, ma con eleganza, non correndo loro dietro piangendo”.