Test sierologici, da domani a Roma: oggi prelievi in Liguria e Lazio

Test sierologici da domani a Roma. Sono iniziati oggi i primi prelievi per i test sierologici dell'indagine del Ministero della Salute a seguito delle chiamate iniziate ieri da parte della Croce Rossa Italiana (Cri) ai cittadini selezionati nel campione Istat. Lo si apprende dalla Cri. Le prime Regioni dove si stanno effettuando oggi i prelievi sono Liguria, Basilicata, Province Autonome di Trento e Bolzano, Lazio. Da domani previsti i primi prelievi su Roma. I medici di famiglia potranno prescrivere il tampone. A pagamento i cittadini potranno sottoporsi al test in uno dei centri autorizzati e/o accreditati che in tutto sono 25 nell'Asl Roma 1, 26 nell'Asl Roma 2 e 7 nell'Asl Roma 3: cliccando qui, si può leggere la lista dei laboratori privati autorizzati.

Le Regioni che hanno aderito «più volentieri» nella prima giornata di ieri alle chiamate da parte della Croce Rossa italiana (Cri) per l'effettuazione dei test sierologici della campagna nazionale sono le Marche e la Sardegna. Buono l'esito in Umbria e Lombardia, mentre quelle più indecise sono la Campania e la Sicilia. Lo si apprende dalla Cri. Molte persone oggi stanno però ricontattando la Croce Rossa per avere maggiori informazioni e poter partecipare al test.



