Stefano De Martino e Gilda Ambrosio innamorati alle Baleari, con loro anche Santiago

​Gilda Ambrosio in topless in barca con Stefano De Martino. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto della fidanzata dell'ex compagno di Belen Rodriguez in vacanza alle isole Baleari. Seppur non avvezzi a telecamere e gossip, i due sono apparsi insieme con Santiago, figlio del ballerino e della showgirl argentina. Innamorati e sereni, Gilda e Stefano stanno trascorrendo le ferie insieme alla sorella di De Martino. Sole, mare, acqua scooter, paddle surf e un po' di flyboard su uno yacht meraviglioso che gli amici hanno rinnominato "The Love Boat".