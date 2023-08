Stefano De Martino ed Emma Marrone, pranzo a Capri. Fan impazziti: «Tornate insieme»

Continua la soap opera sulla rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez e ora, a complicare il tutto, entra in scena una vecchia conoscenza di De Martino. Ossia: l'ex fidanzata Emma Marrone.

A lanciare lo scoop è l’esperta di gossip Deianira Marzano che sostiene come tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento inaspettato. A quanto pare, la cantante salentina, insieme a due amici, sarebbe sbarcata recentemente a Napoli, anzi a Capri, per trascorrere le vacanze estive, probabilmente spostando il soggiorno nell’isola fino a dopo ferragosto. Com’è noto, anche il conduttore è scappato nella sua Napoli, per passare l’estate insieme alla sua famiglia e agli amici più cari. Marzano ha ricevuto una segnalazione di una dei suoi followers, che sostiene che Emma e gli amici si sarebbero fermati nella casa di Posilippo di De Martino per pranzo. «Non so se sono ancora lì, ma si sono visti di sicuro. Cosa sicura al 99%» ha assicurato.

Sembra quindi che Marrone sarebbe andata a trovare il suo ex fidanzato appena arrivata a Capri. Al momento, è solamente di un’indiscrezione, dato che non si hanno prove ufficiali di quest’incontro. Ma è bene ricordare che Stefano ed Emma hanno chiarito le tensioni passate da diverso tempo, tanto che, fino a poco tempo fa, la cantante aveva addirittura pranzato insieme al conduttore e alla sua ormai ex moglie, Belen, in un ristorante di Napoli. Ecco perchè il gossip potrebbe limitarsi ad una semplice giornata tra amici.