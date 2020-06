Stefano De Martino, vita da single senza Belen Rodriguez: vacanza in barca a Napoli

Stefano De Martino comincia la sua vita da single. Dopo la fine della sua relazione con Belen Rodriguez, confermata attraverso un video dal suo account Instagram, l’ex ballerino di “Amici”, oggi conduttore di “Made in sud” si è trasferito a Napoli proprio durante il lockdown.

Belen e Stefano De Martino: le prove della rottura. E rispunta Andrea Iannone



Durante la sua “fuga”, fatta ufficialmente per registrare proprio le nuove puntate dello show comico di casa Rai, Stefano è stato sorpreso da “Chi” mentre trascorre tranquillamente il tempo assieme a un amico e la sorella Adelaide in barca.



Durante il weekend è tornato a milano, per vedere il figlio Santiago che è rimasto in città assieme alla mamma. Dopo le voci, poi confermate, sull’ennesima crisi, anche Stefano ha detto la sua sull’argomento: “Sono consapevole – ha spiegato – del fatto che, finora, la mia vita provata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche con l’età, preferisco che quella parte rimanga, appunto, privata”.





