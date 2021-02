Pomeriggio 5, Simona Tagli spiazza tutti: «Non faccio sesso da 10 anni, voglio infrangere il voto». Barbara D'Urso reagisce così

Barbara D'Urso , Simona Tagli spiazza tutti a Pomeriggio 5 : «Non faccio sesso da dieci anni, voglio infrangere il voto». Lei reagisce così. Oggi, nello spazio dedicato al talk, si è parlato di fede e vip. Tra gli ospiti, Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura De Vitis (in collegamento da Medjugorje) e Simona Tagli.

APPROFONDIMENTI LUTTO NELLA CASA Gf Vip, la brutta frase di Alda D'Eusanio a Dayane Mello dopo la...

Più volte, la showgirl icona degli anni 80 aveva parlato del suo voto alla Madonna e della scelta di praticare la castità. Ma ora le cose sarebbero cambiate. E durante il dibattito, Simona Tagli rivela: «Sono un po' in imbarazzo a parlare di castità. La pratico da dieci anni, ma adesso vorrei infrangere il voto. Ho conosciuto una persona speciale...».

Barbara D'Urso resta senza parole e poi afferma: «Ma questa è una notizia choc. Vuoi interrompere la castità». Simona Tagli, raggiante, non svela però chi sia l'uomo misterioso. Poi aggiunge: «Il voto comunque si è avverato. E adesso ho una persona speciale con cui infrangerlo». Applausi in studio.

In un'intervista a Diva e Donna, Simona Tagli aveva raccontato: «Ho dovuto affrontare una dura guerra legale per l'affido di mia figlia. Quando ho capito che le donne dello spettacolo non sono ben viste negli ambienti giuridici in quanto a capacità genitoriale, mi sono messa a casa in un attimo (…) Sia io che il mio compagno venivamo da un matrimonio senza figli. Volevamo la stessa cosa e l'abbiamo avuta. Dopo di che ho difeso il sacrosanto diritto di mia figlia ad avere la mamma al suo fianco. Ho tirato fuori le palle e vinto la battaglia. Per l’occasione ho fatto un voto di castità, un voto fatto alla Madonna, in caso avessi vinto la mia battaglia in tribunale. Scioglierei il mio voto solo incontrando l’uomo ideale».

Ultimo aggiornamento: 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA