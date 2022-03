Silvio Berlusconi e Marta Fascina: spuntano sui social foto e video delle Non-Nozze

Annunciato come matrimonio poi declassato come Non-Nozze, il party che suggella (non giuricamente) l'amore tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina si è svolto ieri in ua cornice da sogno. Marta, che con tenacia e forza è andata contro tutti, ha detto Si lo voglio al leader di Forza italia a Villa Gernetto, a Lesmo, in Brianza di fronte ad amici fidati e parenti (non tutti).

APPROFONDIMENTI PERSONE Silvio Berlusconi e Marta Fascina: sui social foto e video delle... CRONACA Berlusconi e Fascina, il momento del taglio della torta con Salvini e... BRIANZA Il "non matrimonio" Berlusconi-Fascina, il Cav:... BRIANZA Berlusconi e il non matrimonio con Marta Fascina a Villa Gernetto ASKANEWS Crozza-Berlusconi sul "non matrimonio" e "il non amico" Putin PERSONE "Matrimonio" Berlusconi-Fascina, spunta la lista degli... L’EVENTO Berlusconi, il “non matrimonio” con Marta Fascina. Per... L'ANNUNCIO Silvio Berlusconi e Marta Fascina, sabato il "matrimonio...

Silvio Berlusconi e Marta Fascina day, manca solo Piersilvio. Il duetto con D’Alessio

Berlusconi-Fascina, i dettagli delle Non-Nozze

Armani blu e mughetto all'occhiello per il Cavaliere, abito in pizzo francese color avorio con corpetto e scollo casto a V per la Fascina. Lo stilista per la "sposa" è stato Antonio Riva (la stessa mano che ha disegnato il vestito di Veronica Lario alle nozze di Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli). Bouquet di mughetti. Due le torte scelte: una altissima a tre piani voluta da Marta per ricordare i (quasi) 3 anni di fidanzamento con Berlusconi e una alle mele, la preferita del leader. Come bomboniera una piccola scatoletta azzurra di confetti. Tutto aveva le nuance del bianco e dell'azzurro polvere, dai fiori alla mise-en-place.

Il "non matrimonio" Berlusconi-Fascina, il Cav: «​Marta mi ha aiutato e mi ha dato tanto amore»

Le parole del Cavaliere

«Sono felice di avere le persone che mi sono care qui con me in questa giornata. Marta mi ha aiutato e mi ha dato tanto amore». Con queste parole Silvio berlusconi parla di felicità ora che ha superato anche un momento difficile per la sua salute. Tra gli amici c'erano Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Marcello Dell'Utri, Niccolò Ghedini, il medico personale Alberto Zangrillo, i parlamentari azzurri Licia Ronzulli, Anna Maria Bernini, Antonio Tajani, Valentino Valentini (assente il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, fermato dal Covid) e il leader della Lega, Matteo Salvini. E anche, l'amministratore delegato di Fininvest, Danilo Pellegrino, con la compagna Monica Gagliani, quello di Publitalia, Stefano Sala, Vittorio Sgarbi e Gigi D'Alessio, seduti allo stesso tavolo. Assente tra gli assenti Pier Silvio Berlusconi, pare che il figlio del premier fosse venuto a contatto con un positivo e per questo non ha potuto essere presente alla festa.

Il video di Vittorio Sgarbi

«Una grande torta, un buon pranzo, belle parole di Berlusconi: ha detto di essere grato al cielo per avergli dato una donna che gli vuole bene. Tolta la sua famiglia e gli amici della sua cerchia più ristretta, gli unici ospiti eravamo io, Matteo Salvini e Gigi D'Alessio, che ha cantato quattro canzoni in napoletano, tra cui Malafemmena e 'O Sarracino. È stato molto divertente» ha raccontato all'Adnkronos Vittorio Sgarbi che ha anche pubblicato sui social un video della festa in cui si vedono la sposa e alcuni invitati tra i quali Salvini, elogiato da Berlusconi come un il più grande leader italiano.

Le foto social

Era un party blindato con solamente 60 invitati con tanto di fotografo ufficiale, ma come spesso capita in questi casi i social hanno fatto saltare la privacy dell'evento. Oltre al video postato da Sgarbi arrivano anche i selfie fatti dall'hairstylist David Vanchieri e la make-up artist nota con il nick @missbaby6. Tra gli invitati anche Giorgia Venturini che ha postato la foto del suo posto alla tavola imbandita per il pranzo.