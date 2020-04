Silvia Toffanin intervista Ermal Meta a Verissimo, i fan notano un dettaglio: «È orribile»

Ultimo aggiornamento: 5 Aprile, 09:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sule ultime novità.Oggi pomeriggio è andato in onda su Canale 5, Verissimo - Le storie, un'antologia con le interviste più significative dell'ultima stagione. Tra gli incontri in replica oggi, quello con il cantante. Ma a colpire l'attenzione degli utenti di Twitter è un dettaglio all'inizio del programma.La trasmissione si è aperta con una sigla inedita.Con l'intento, probabilmente, di infondere speranza ai telespettatori. Ma qualcuno su Twitter non la pensa così. «», scrive un utente. E ancora: «Hanno pure stonato, era meglio non fare niente...».Ma sono tanti i commenti in favore della trasmissione, tanto che Verissimo è in trend topic per l'intero pomeriggio. «- scrivono i follower -».