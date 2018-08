Silvia Provvedi, il nuovo fidanzato è un corteggiatore di Uomini&Donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è pronta a ripartire dopo la fine della storia con. Un lungo e difficile addio, ma ora è il momento di voltare pagina: la cantante, in questi giorni, sta flirtando con un personaggio molto noto al pubblico di Uomini & Donne.Si tratta infatti di, dj ed ex corteggiatore di Nilufar Addati. I due, grazie ad alcuni amici in comune, come Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Andrea Damante, si sono conosciuti e hanno trascorso alcuni momenti di relax. L'incontro era stato documentato da alcune 'storie' di Instagram.In molti avevano notato la cantante deabbracciata al ragazzo passato per la trasmissione di Maria De Filippi, anche se i meno attenti lo avevano clamorosamente scambiato per Andrea Damante. Sembra presto per dire se il flirt si trasformerà in una vera e propria storia d'amore, anche se gli aggiornamenti dei due fanno pensare ad un sentimento profondo. «Pezzi di cuore», scrive Silvia nelle 'Stories', mentre l'ex corteggiatore parla così: «Ho fatto scelte sbagliate... passato in bianco nottate... ma sono DOVE VOLEVO... e HO SEMPRE AMATO DAVVERO».Una parziale conferma è però arrivata dal sempre ben informato, che su Instagram ha risposto alle domande dei più curiosi. «Sì, Silvia ha un nuovo compagno. Spero trovi la felicità anche lei, se lo merita» - ha spiegato Parpiglia ai più maligni - «Non è vero che si è consolata in fretta, da tempo la sua storia era finita ma per disperazione aveva fatto di tutto per salvarla e tenerla in piedi. Non ci sono vincitori ma solo sconfitti a metà quando finisce un amore così importante. Il tempo dirà il resto».