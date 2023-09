Shakira e Santiago Alarcón, un ragazzo afferma di essere loro figlio: «Sono stato abbandonato». E chiede un milione di dollari

Un giovane sostiene di essere il figlio di Shakira e dell'attore colombiano Santiago Alarcon: secondo le accuse del ragazzo, che ora chiede una somma di un milione di dollari, i due lo avrebbero abbandonato evitando di riconoscerlo o di contattarlo. Un nuovo scandalo nella vita privata della pop star che si aggiungerebbe a quello della rottura con Gerard Piqué.

Piqué e Shakira, spunta l'accordo: «Erano una coppia aperta, dovevano stare insieme solo di fronte ai media». L'ultimo gossip smentisce il tradimento

L'attore denuncia molestie e tentata estorsione

Dalla Colombia, il noto attore Santiago Alarcon racconta quello che per lui è un caso di molestie: «Qui vi racconto uno dei capitoli più assurdi della mia vita - ha esordito - sono vittima di molestie, violazioni sul posto di lavoro ed estorsioni da parte di un giovane, di cui ometterò il nome su consiglio dell'avvocato». «Quattro anni fa - ha raccontato - ho ricevuto un messaggio che diceva: 'Ciao papà. Sono tuo figlio. Mi hai abbandonato', ma io non ci ho prestato attenzione», ha ammesso spiegando che la questione gli sembrava senza importanza.

Ma il ragazzo non ha desistito e ha iniziato a scrivere ai suoi amici, fino ad andare a cercarlo nel teatro dove doveva esibirsi. Il sedicente figlio ha anche contattato diversi giornalisti per raccontare la sua storia ai media: «Molti giornali mi hanno chiamato e mi hanno detto che dopo aver parlato con lui, in realtà non c'era nulla», ha spiegato Alarcon. «Questo ragazzo mi ha inviato messaggi ovunque e io ho bloccato i suoi account. Recentemente mi ha detto che viveva in Canada e che sarebbe venuto a trovarmi perché era in viaggio in Colombia» ha aggiunto.

Finché, nel tentativo di cessare quelle che per lui sono illazioni, Santiago ha deciso di incontrare il giovane: «Devo ammettere che non era per niente aggressivo e mi ha detto che aveva bisogno di parlarmi da solo. L'ho portato in un posto dove i miei colleghi potevano vedermi, perché giuro che ero nel panico, avevo paura e pensavo mi avrebbe fatto qualcosa».

Le date che non tornano

Le affermazioni del giovane non sono supportate dalle date, né dalla matematica: «Il ragazzo sostiene che l'ho dato in adozione nel 1992, cioè quando avevo appena 12 anni», ha spiegato Santiago Alacron, classe 1979.

Shakira è nata invece il 2 febbraio del 1977 e nell'anno in cui il giovane afferma di essere stato presumibilmente abbandonato, avrebbe avuto 15 anni. Biologicamente possibile ma forse non così plausibile. Ad ogni modo, l'attore Santiago Alarcón non si è limitato ad esporre la storia sui social, ma ha già provveduto a denunciare il ragazzo alle autorit. Shakira, da parte sua, non ha per ora commentato il caso di questo presunto figlio.