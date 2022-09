«Totti e Ilary Blasi vivevano separati in casa da un anno», cosa hanno rivelato le persone vicine alla ex coppia

E' diventata ormai un caso mediatico la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che continua ad avere risvolti. Sembra, infatti, che ancor prima del comunicato della separazione, pubblicato lo scorso luglio, i due fossero separati in casa da un anno. A comunicarlo è La Repubblica, che cita alcune fonti vicine all’ex coppia. Una rivelazione piuttosto importante che, se confermata, potrebbe avere un peso molto importante nella controversia legale che attende Totti e Ilary.

La separazione di Totti e Ilary

Dopo un’estate piuttosto movimentata, l’ex Letterina di Passaparola è tornata a Roma per affrontare la separazione, supportata dal suo storico avvocato, Alessandro Simeone.

Francesco Totti, invece, è seguito da Antonio Conte, da anni legale della Roma, e da Anna Maria Bernardini De Pace, specializzata in materia di divorzi.

Stando a quanto spifferato, dunque, la crisi tra Ilary e Totti sarebbe cominciata nell’estate 2021, quando il mito giallorosso ha scoperto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Per il bene dei tre figli, però, i due avrebbero deciso di restare insieme e dare una chance al loro rapporto. Ma col tempo i dissidisi e le crepe sono diventati insanabili tanto da portarli alla separazione. Ed è proprio in questo momento che Totti avrebbe conosciuto Noemi Bocchi, la 34enne dei Parioli con la quale vivrebbe da qualche mese una relazione segreta. I due si sarebbero conosciuti ad agosto 2021 ad un torneo di padel, passione di entrambi, ma solo tra settembre e ottobre avrebbero approfondito la loro conoscenza.

Le smentite

L'ex capitano giallorosso avrebbe continuato a vedere Noemi di nascosto, pur continuando a vivere nella stessa casa con Ilary Blasi e i figli. La coppia avrebbe provato tra febbraio e marzo a smentire la profonda crisi che li aveva colpiti fino all’annuncio ufficiale della separazione a luglio. Alfonso Signorini ha di recente incontrato la Blasi sulle Dolomiti e ha spifferato che la conduttrice è più arrabbiata che triste. Cosa succederà? La 41enne, così agguerrita, potrebbe dare battaglia in tribunale? Se sì, Francesco non sarebbe d'accordo: lui spera in una separazione consensuale e pacifica per il bene dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel, che sono molto legati ad entrambi i genitori.