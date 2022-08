Lo sfogo di Totti: «Se Ilary avesse fatto qualcosa in più non mi sarei mai allontanato». Intanto Isabel inizia scuola: le foto della mamma

Nella separazione dell'anno i protagonisti non sono solamente Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche figli, avvocati e amici diventano attori principali. Mentre i due ex coniugi si trinceano in un silenzio assordante (a parte le tante storie della showgirl che aggiorna i suoi follower di tutti i suoi spostamenti con delle audaci foto) chi continua a parlare a voce dell'ex Capitano giallorosso è Alex Nuccetelli, l'amico storico pr di Totti. Lui che è stato il Cupido della coppia svela altri retroscena sulla motivazione della separazione. E di lui il pupone deve fidarsi davvero tanto per confidargli tutte queste cose.

Lo sfogo di Totti sulla separazione

«Lo sai, per me guai a chi mi tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo venti anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato». Insomma secondo il body builder se la conduttrice non avesse fatto qualche passo falso di troppo i due sarebbero rimasti ancora i Sandra e Raimondo dell'Eur.

A riportarlo è il Corriere della Sera. Insomma Totti ci ha provato a evitare il patatrac ma si è trovato di fronte a una strada senza uscita.

Intanto gli avvocati continuano a dibattere su accordi che sembrano sempre piuè lontani e nella crew legale di Totti è arrivata anche la Annamaria Berardini De Pace, l'esperta dei divorzi vip.

Isabel va in prima elementare: le foto di Ilary

E nel frattempo la piccola Isabel Totti oggi ha iniziato la prima elementare. Ilary ha condiviso infatti con i suoi fan, foto e video della biondissima bambina con trolley alla mano pronta a varcare la soglia dell'istituto in cui è iscritta. Il primo giorno di scuola non si dimentica mai. Ilary nelle stories di Instagram racconta questo momento speciale. La piccola, bellissima e sorridente, con un completino nero, mostra il suo zaino-trolley colorato alla mamma, che immortala il momento con un foto e la scritta «prima elementare». Si vede la bimba mentre è nel cortile di ingresso della scuola con degli amichetti, pantaloncino nero e maglia firmata.

Oggi 31 agosto, le scuole sono ancora chiuse, ma probabilmente la piccola Isabel è iscritta alla prima elementare di un istituto privato, che ha aperto due settimane in anticipo rispetto alla scuola pubblica. Nel secondo post, la piccola Isabel cammina insieme alla mamma, mentre trascina il suo zaino. In un terzo scatto la bimba, è all'esterno della scuola dove attende la campanella d'inizio insieme ad altri piccoli studenti come lei. Infine l'ultima foto, in cui Ilary abbraccia con enorme tenerezza sua figlia, che risponde con uno bel sorriso.

Sembra serena a dimostrazione che nonostante tutto, probabilmente, i genitori mantendo questo riserbo con la stampa stanno facendo un ottimo lavoro.