Carlo III, tutte pazze per Johnny Thompson: lo scudiero del nuovo re fa impazzire il web (e non solo)

In un momento di lutto nazionale e solenne per la morte della regina Elisabetta, ha allietato gli occhi femminili di tutto il mondo e non solo delle suddite britanniche. Durante i vari incontri del nuovo re Carlo III, in tante hanno notato una figura che, seppur sempre alle spalle dei protagonisti, ha saputo rubare la scena. Si tratta di Jonathan 'Johnny' Thompson, che sarà la nuova guardia reale del nuovo sovrano.

Re Carlo, tutte pazze per Johnny Thompson

Johnny Thompson è un maggiore del Royal Regiment of Scotland e, per tante estati, compresa quest'ultima, si è occupato di organizzare i ricevimenti e gli onori militari della regina Elisabetta nel castello di Balmoral. Ora, però, è diventato 'equerry' (scudiero) del nuovo re Carlo, e con gli occhi del mondo puntati sul nuovo sovrano in tante si sono accorte di lui. Fisico possente, volto ben definito e simmetrico, occhi seducenti e l'immancabile fascino della divisa: nel giro di pochi giorni si è creato un vero e proprio fan club del maggiore, e non solo in Gran Bretagna. Tanti sudditi hanno commentato così sui social: «Questi giorni sono molto tristi, ma vedere il maggiore Thompson ce li ha resi cento volte migliori».

As sad as this week has been, seeing plenty of Major Johnny Thompson has made it 100 times better 😅 pic.twitter.com/Wnh09enG5b — Bradley Mac (@mrbraddybrad) September 12, 2022

Chi è Johnny Thompson

Pur essendo appartenente al Royal Regiment of Scotland, il maggiore Thompson è nato in Inghilterra, anche se non lontano dal confine settentrionale, per la precisione a Morpeth, nel Northumberland. Con la popolarità recentemente acquisita, è partita anche una caccia alle foto più datate, come quelle del 2018, quando a Balmoral la regina Elisabetta fu ricevuta con tutti gli onori. Il maggiore Thompson ha 39 anni, ama il rugby e il trekking ma, per la delusione di tante fan, è sposato con Caroline, 44enne professionista nel settore del marketing. Sono sposati dal 2010, vivono nella contea del Surrey, non lontano da Londra e insieme hanno un figlio di quattro anni e due cani, i labrador neri Odin e Piper.