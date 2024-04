Re Carlo aprirà per la prima volta al pubblico l'interno del castello di Balmoral, l'amata residenza estiva dove l'8 settembre 2022 morì la regina Elisabetta. Dal 1 luglio al 4 agosto sarà possibile visitare la meravigliosa tenuta nelle Highlands scozzesi ma ad un prezzo non proprio economico: il biglietto costerà tra le 100 e le 150 sterline (ovvero fino a 175 euro). Fino ad ora le visite del castello si erano limitate ai giardini e alla sala da ballo – dove fu collocata la bara della defunta regina dopo la sua morte nel castello nel settembre 2022 – e la visita costava 17,50 sterline (20 euro). Ma i nuovi tour per piccoli gruppi, che inizieranno quest’estate, includeranno anche il tè pomeridiano e saranno limitati a soli 40 biglietti al giorno.

Cosa si potrà visitare

Gli ospiti potranno ammirare le stanze utilizzate dal re e dalla regina, le due sale da pranzo, il salotto, l'atrio del paggio e il corridoio rosso, dove re Carlo ha incontrato il primo ministro Rishi Sunak all'inizio di quest'anno. Si dice che la mossa sia in linea con il desiderio del re di aprire al pubblico le porte delle residenze più ufficiali. In molti pensano che i Windsor in realtà abbia bisogno di fare cassa, aprendo al pubblico a un prezzo elevato le proprie residenze private. Basti pensare che non ci saranno corde che impediranno l'accesso alle stanze come in altre proprietà, perché Balmoral rimane una casa reale funzionante. In una dichiarazione sul suo sito web, la tenuta di Balmoral ha annunciato: «Dal suo completamento nel 1855, l'accesso all'interno del castello di Balmoral è stato limitato al pubblico. Per la prima volta nella storia, siamo entusiasti di annunciare il lancio di tour privati ​​all'interno del castello: The Balmoral Experience. Scopri la storia e il patrimonio di Balmoral, guidati dalle nostre guide esperte attraverso alcune delle squisite stanze all'interno del Castello di Balmoral. Vedrai perché Balmoral è un posto così speciale: la tanto amata e celebrata residenza della famiglia reale nelle Highland».

La storia del castello

Il castello di Balmoral ha circa 150 stanze, tra cui camere da letto, sale da pranzo, sale da ballo, biblioteche e sale di ricevimento ed era utilizzato come residenza estiva dalla regina Elisabetta II e dalla sua famiglia. Il castello nell'Aberdeenshire è la residenza scozzese della famiglia reale da quando fu acquistato per la regina Vittoria dal principe Alberto nel 1852, dopo essere stato affittato per la prima volta nel 1848. Il re ha anche ordinato la costruzione di un gigantesco labirinto nel parco, ispirato a un labirinto in cui giocava da bambino a Sandringham. Al suo interno, il castello di Balmoral è forse uno dei più lussuosi ed eleganti tra le proprietà della famiglia reale inglese. A decorare i muri interni ci sono talmente tanti dipinti d’epoca e fotografie scattate a cavallo tra Ottocento e Novecento da poter allestire un museo; le stanze sono decorate con tappezzerie ed elementi d’arredo in pieno stile vittoriano, ma con un occhio verso lo stile tipico delle Highlands, regione montuosa che ospita il castello di Balmoral.

A Balmoral i momenti cruciali della Royal Family

Nel settembre 2022 la defunta regina Elisabetta II morì tra le sue mura. Venne fotografata lì mentre incontrava l'allora nuovo Primo Ministro, Liz Truss, appena due giorni prima di morire. Descritto dalla nipote della regina, la Principessa Eugenia, come “il luogo più bello sulla terra”, sembra che Balmoral fosse la casa preferita di Elisabetta II. Un’opinione condivisa anche dal suo nonno, Giorgio V, che una volta disse: «Non sono mai così felice come quando sto pescando nelle lanche del Dee». Non sorprende quindi che la Regina facesse un lungo viaggio da Londra ogni estate per godersi del tempo libero con la sua famiglia presso il castello di campagna. Il castello, tuttavia, è stato anche teatro di momenti particolarmente spiacevoli per la famiglia reale inglese: è proprio qui che Carlo e Diana hanno trascorso la loro “problematica” luna di miele; è sempre qui che la regina Elisabetta ha appreso della morte di Diana nell’incidente stradale del 31 agosto 1997. Ricordi spiacevoli a parte, il castello di Balmoral è rimasto il posto preferito della regina Elisabetta ed è qui che ha trascorso tutto il suo tempo. Fino alla morte, avvenuta proprio all’interno delle mura del castello l’8 settembre 2022.