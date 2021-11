Salma Hayek: «La mia casa è ancora piena di fantasmi. Il pianoforte suona da solo, le luci si accendono e si spengono»

Salma Hayek racconta nel salotto di Ellen DeGeneres il suo incontro ravvicinato con i fantasmi che abitano la sua casa. Luci che si accendono e si spengono e persino un pianoforte che suona da solo: sono solo alcuni dei fenomeni paranormali a cui avrebbero assitito i familiari e domestici dell'attrice.

Salma Hayek «La mia casa è ancora piena di fantasmi»

L'attrice 55enne ha raccontato di aver abitato in una casa occupata da fantasmi e di come abbia scelto di affrontare il "problema" divertendosi nel frattempo a fare scherzi per spaventare i suoi cari. «Devo ammettere che amo spaventarli», ha detto. «Se stiamo cenando o qualcosa del genere e qualcuno si alza per andare in bagno, io aspetto proprio dietro la porta perché non se lo aspettano».

Ma tra gli scherzi preferiti, uno in particolare sembra piacere all'attrice: «Dovresti provare quando escono dalla doccia, quando sono nudi o con un asciugamano», un metodo che però deve essere attuato con attenzione perchè, sottolinea la Hayek, «è molto facile scivolare e puoi uccidere qualcuno in quel modo».

. @TheEllenShow Sneak Peek: How Salma Hayek Tried to Get Rid of the Ghosts in Her House

La star dice di non aver mai visto in prima persona i fantasmi al contrario dei suoi domestici. «Non li ho visti, ma qualcuno, tipo, non voleva più lavorare lì perché il pianoforte suonava da solo e non saresti andato al terzo piano... le luci si accendono e si spengono o le porte e il finestre aperte e chiuse», ha detto.

L'attrice ha raccontato di aver preso in mano la situazione e di aver cercato un modo per liberare la casa dagli spiriti o almeno alleviare le preoccupazioni dei suoi cari. Quando sua figlia si è spaventata per una specifica apparizione il medium avrebbe rivelato la presenza di uno spirito benevolo di una suora che non voleva uscire di casa, trovandosi in quel luogo da più tempo dei suoi nuovi abitanti.