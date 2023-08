Sabrina Ferilli in vacanza sullo yacht, botta e risposta con i fan: «È di D'Alema?». Lei: «Gente che ha più soldi di lui»

Sabrina Ferilli si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno alle registrazioni di "Tu si que vales".

Sabrina Ferilli contro i rifiuti sotto casa a Prati: «Per fortuna mi aiuta un amico. Vicino ai cassonetti si rischia la vita». Le foto con il volontario

La risposta dell'attrice

Sabrina ha risposto positivamente ai messaggi dei suoi ammiratori e anche alle critiche, incluso una commento che alludeva alle sue ideologie politiche di sinistra. Al commento "Ti ha invitato D’Alema sulla sua barchetta da compagno”, ha risposto ironicamente: "No! Gente che ha più soldi di lui… e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele".