La Regina Elisabetta e il Natale: per Kate e Meghan due pesi e due misure. Ecco cosa ha regalato

Gioielli preziosi e disparità evidenti. E' quanto emerso durante il concerto di canti natalizi Together at Christmas all'Abbazia di Westminister, tenutosi mercoledì, alla presenza dei reali d'Inghilterra. La duchessa di Cambridge è stata immortalata con un paio di orecchini con zaffiri e diamanti, un prestito della regina. Secondo l'esperta reale Daniela Elser, questa è la seconda volta che Kate indossa gioielli reali, per cui ritiene sia un vero e proprio regalo. Diversamente, invece, a Meghan è stata prestata solo la tiara nuziale della Regina, cosa che fa pensare ad una maggior fiducia per Kate. Su News Au, Elser ha dichiarato: «Mentre l'ex attrice potrebbe possedere pezzi che erano appartenuti personalmente a Diana, principessa del Galles, mettersi in mostra con enormi stelle filanti del tesoro reale è stato un vantaggio che non le è mai piaciuto».

