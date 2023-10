Re Carlo e Camilla, perché la Regina Elisabetta disertò il matrimonio

La Regina Elisabetta non partecipò al matrimonio civile tra il Principe Carlo e Camilla Parker Bowles nel 2005. All'epoca furono diverse le speculazioni sull'assenza della Regina. Elementi raccolti dai reporter variavano da un possibile dissenso verso il matrimonio con rito civile, a presunte obiezioni personali riguardo alla relazione tra Carlo e Camilla. In realtà la vera ragione risiedeva nel fatto che entrambi erano stati precedentemente sposati e divorziati, il che entrava in conflitto con i valori della Chiesa d'Inghilterra, della quale la Regina era alla guida.

In quanto tale, dunque, non poteva essere associata a un evento che poteva sembrare contrario ai principi della Chiesa stessa. La Regina Elisabetta e il Principe Filippo presenziarono alla benedizione religiosa che seguì la cerimonia civile, dimostrando il loro supporto alla coppia. Nel corso degli anni, la Regina ha instaurato un rapporto più costruttivo con Camilla, tanto da esprimere negli anni seguenti il desiderio che, una volta che Carlo Re, Camilla fosse conosciuta come Regina Consorte.