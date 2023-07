Re Carlo e Biden, il sovrano perde la pazienza e rimprovera la guardia reale: «Smetti di parlare»

Re Carlo ha perso la pazienza e ha rimproverato una guardia reale nel tentetivo di convincere Biden a sbrigarsi durante il loro incontro al Windsor. Il presidente Usa è stato ricevuto dal sovrano al castello di Windsor, per il primo vertice tra i due dopo l'incoronazione del monarca britannico.

L'incontro e la gaffe

Ma non è finita qui. Il presidente americano nel salutare il re ha infranto il protocollo reale, secondo il quale i reali non possono essere toccati da persone di nobile lignaggio. Biden, invece, mentre stringe una mano al monarca, con l’altra gli tocca un braccio. Re Carlo III non è rimasto indifferente all’infrazione: ha lanciato uno sguardo alla mano del presidente americano e ha timidamente provato a ritrarre il braccio senza, però, alcun risultato. Successivamente Biden ha più volte poggiato una mano sulla schiena del re, che non sembra aver dato peso alla violazione del protocollo.

President Biden wants to talk to one of the Welsh Guards at Windsor Castle, King Charles wants him to move on. pic.twitter.com/HgRL6vW0Ms — Mike Sington (@MikeSington) July 10, 2023

La giornata

Dopo l'incontro, Biden ha lasciato il castello di Windsor a bordo di un elicottero, a conclusione della breve tappa a Londra, unica sosta preliminare alla sua partecipazione al cruciale vertice Nato di Vilnius in programma domani e dopodomani. Biden si è quindi spostato sull'Air Force One - a bordo del quale era arrivato ieri sera nel Regno Unito - decollato intanto per la capitale lituana. L'interludio britannico si era aperto in mattinata con un breve incontro a Downig Street col premier Rishi Sunak, dedicato soprattutto a discutere del sostegno all'Ucraina e del summit Nato.