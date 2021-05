La principessa Charlotte compie 6 anni: la somiglianza con William è impressionante

Compleanno speciale in casa Winsor, la piccola principessa Charlotte spegnerà oggi sulla royal cake ben 6 candeline. Dopo il decimo anniversario di matrimonio del principe William e di Kate Middleton, la famiglia reale pubblica oggi sulle proprie pagine social gli suoi auguri ufficiali alla secondogenita della coppia. «Auguriamo oggi alla principessa Charlotte un felice sesto compleanno» si legge nel post. Ad affiancare il messaggio è una foto della piccola duchessa di Cambridge scattata dalla mamma Kate a Norfolk, nella residenza di Anmer Hall. Lo scatto in cui si nota l'incredibile e crescente somiglianza della piccola con suo padre William, sembra lasciare i sudditi a bocca aperta. Stesso ovale del viso e identico sorriso smagliante. Altri, invece, non possono far a meno di notare una somiglianza di rango ancora superiore, quella con sua maestà la regina Elisabetta. Stessi tratti del naso e della bocca, ma soprattutto, stessi candidi colori british. Insomma, non sarà quella della corona, ma la principessa Charlotte sembra a soli sei anni, aver ricevuto un'eredità reale di tutto rispetto, quella somatica marchiata Windsor.

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY William e Kate, gli auguri di Harry e Meghan per il loro decimo... L'ANNIVERSARIO William e Kate, una collana di oro bianco e diamanti per i dieci anni... MONDO William e Kate, dieci anni di nozze per la coppia reale L'ANNIVERSARIO Kate e William, 10 anni di matrimonio (e il futuro della monarchia):...