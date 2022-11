Principe William sconvolto dal fratello Harry: le parole nel libro che non gli perdonerà

Mancano oramai meno di due mesi all’uscita del libro di memorie del Principe Harry e sul Telegraph l’esperto di questioni reali Simon Heffer ha riportato le parole di una fonte anonima che dipinge il Principe William come seriamente preoccupato. Il futuro Re d’Inghilterra viene descritto dall’insider come un “piccolo ipicrita viziato”, ma ha a cuore gli interessi e il futuro della Famiglia Reale. Se ciò significasse rompere per sempre con il fratello minore, sarebbe pronto a farlo!

A cena con Harry e Meghan? Ora è possibile. Basta sborsare 1 milione di dollari per stare a tavola con i duchi del Sussex: ecco come prenotare

Harry sconvolge William, le parole nel libro sconvolgono

Heffer ha riportato le dichiarazioni di alcuni ex amici del duca di Sussex che si dicono convinti di una cosa: il Principe Harry non resisterà a lungo in America, anche se da quando è morta la Regina Elisabetta – l’unica della Royal Family con cui aveva mantenuto i rapporti – ha meno interesse a tornare in UK definitivamente. L’osservatore del Telegraph ha anche fatto sapere che al momento il Principe William non sembra aperto ad una riconciliazione.

Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Compare dal nulla la figlia segreta del Principe Carlo, è identica alla mamma: ecco chi è e cosa fa oggi per vivere