«Il principe William e Britney Spears hanno avuto una relazione online e hanno provato a incontrarsi»

Il principe William e Britney Spears sono stati insieme? A lanciare la bomba che ridisegnerebbe il passato sentimentale dell'erede al trono britannico è il biografo reale Christopher Andersen. Secondo il giornalista la pop star americana non sarebbe però l'unico nome noto tra le ex, finora rimaste nascoste, del Duca di Cambridge.

APPROFONDIMENTI AUGURI REALI Kate e William, la foto di Natale con i figli durante la vacanza in... PERSONE Britney Spears, i suoi primi “40 anni”: gli up e i down... GOSSIP Britney Spears libera, l'attacco a Christina Aguilera: «Non... GRAN BRETAGNA Regina Elisabetta, a rischio il discorso di Natale: il rumor che... ROYAL FAMILY Kate batte Meghan: per 7 inglesi su 10 è la più amata....

Principe Williame e Britney Spears «Hanno provato a vedersi»

Solo poche ore fa William e Kate Middleton hanno posato insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis per la tradizionale cartolina di Natale della Royal Family. Difficilmente guardando la perfezione della famiglia dei duchi di Cambridge e la posatezza di Kate si sarebbe potuto immaginare che le scelte di William siano ricadute in passato su una donna di tutt'altro carattere come Britney Spears. Eppure il biografo Christopher Andersen non ha dubbi.

Andersen ha affermato nel suo nuovo libro "Brother and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan" che il duca di Cambridge una volta, prima di Kate, aveva una «relazione cibernetica» con Britney. Andersen ha raccontato a US Weekly che i due «hanno cercato di stare insieme quando erano giovani». e che William «aveva anche una sorta di relazione cibernetica simile con Lauren Bush, la modella e la nipote del presidente Bush».

Il principe William nel 2001 ai tempi dell'Università di St. Andrews

Prince William and Britney Spears had secret 'cyber relationship': 'Tried to get together'https://t.co/A39eHSD0KI pic.twitter.com/Nso41GJ3M7 — Daily Express (@Daily_Express) December 9, 2021

Il giornalista ha affermato il principe e la star, nonostante fossero in contatto, non sarebbero mai riusciti ad incontrarsi. «Potrebbero esserci state conversazioni telefoniche, ma non ricordo che siano mai riusciti a incontrarsi durante quel periodo».

Britney Spears libera, l'attacco a Christina Aguilera: «Non dire la verità è mentire». Poi l'elogio a Lady Gaga

In un'intervista a ITV del 2002, Spears aveva effettivamente confermato di aver scambiato delle e-mail con William. Parlando al Frank Skinner Show, la cantante aveva parlato di una corrispondenza mail e che lui avrebbe dovuto andarla a trovare da qualche parte, ma non ha funzionato».

Britney Spears nel 2002 in posa in un hotel a Stoccolma

Regina Elisabetta, a rischio il discorso di Natale: il rumor che spaventa e il possibile sostituto, cosa sta succedendo?