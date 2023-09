Principe Harry, stanza negata al Castello di Windsor: deve dare il «preavviso» (anche per vedere il Re)

Il Principe Harry deve dare il dovuto preavviso se desidera soggiornare in una tenuta reale, dopo che all'inizio di questo mese gli è stata negata una stanza al Castello di Windsor. A riportare la notizie è stato il Telegraph. Il duca di Sussex è volato a Londra per i WellChild Awards, evento annuale di beneficenza che quest'anno cadeva alla vigilia del primo anniversario della morte della Regina Elisabetta II.

Avendo stabilito che sarebbe stato impossibile vedere il padre, a causa degli impegni legati legati all'agenda del sovrano, Harry aveva chiesto se poteva fermarsi una notte nella residenza reale per visitare il giorno successivo il luogo di riposo di sua nonna, nella Cappella di San Giorgio.

La stanza negata

La visita è stata la prima del Duca da quando i Sussex sono stati sfrattati da Frogmore Cottage. Ciò significa che ora sono “senza abitazione” quando si trovano sul suolo britannico e devono chiedere il permesso a Buckingham Palace per soggiornare in una delle tenute reali. Fonti reali hanno sottolineato che tale disposizione sarà concessa ove possibile, ma che il palazzo dovrà essere adeguatamente avvisato di qualsiasi visita. Harry sarà nuovamente nel Regno Unito a gennaio, quando la sua causa contro News Group Newspapers, l'editore di The Sun, per presunta raccolta illegale di informazioni sarà ascoltata presso l'Alta Corte. Lo staff del Duca ha contattato per la prima volta Buckingham Palace dopo aver confermato la sua presenza ai WellChild Awards, chiedendo un incontro con il Re. Gli è stato detto però che avrebbe dovuto presentare una richiesta formale. Non è chiaro se il Sovrano fosse a conoscenza di tale corrispondenza.

L'incontro saltato

I collaboratori del duca avrebbero debitamente inviato i dettagli specifici e orari del suo viaggio. Aveva solo un breve periodo di 24 ore prima di volare in Germania per gli Invictus Games. Secondo fonti interne, l'ufficio reale avrebbe risposto spiegando che il Carlo sarebbe stato a Balmoral in quelle date ma che l'agenda era fitta di appuntamenti. Un incontro del genere avrebbe dato a padre e figlio l’opportunità di incontrarsi, faccia a faccia, per la prima volta dopo mesi.