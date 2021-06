Harry escluso dalle foto per il compleanno di William: la punizione del principe Carlo dietro lo sgarbo al figlio

La punizione del principe Carlo per il figlio Harry nel giorno del compleanno di William. L'erede al trono britannico e la consorte Camilla hanno suggellato oggi con il primo messaggio ufficiale di casa Windsor il 39esimo compleanno del duca di Cambridge, William, secondo in linea di successione alla corona della 95enne regina Elisabetta. La ricorrenza del primogenito di Carlo e Diana è stata salutata sui social media da Clarence House, residenza ufficiale del principe di Galles, con due foto: la prima raffigurante William neonato con il papà, la seconda risalente al 2014 e al fianco di Camilla in occasione degli Invictus Games, giochi sportivi riservati a militari veterani e invalidi di guerra o di servizio.

APPROFONDIMENTI PERSONE Omaggio di William e Harry a Diana, la mossa segreta di Kate per... ROYAL FAMILY Il principe William compie 39 anni, ma il nuovo libro su Harry gli... L'EVENTO William compie 39 anni. Festeggerà con la moglie Kate e i suoi... ROYAL FAMILY Harry e Meghan furiosi: Carlo vuole impedire ad Archie di diventare... ROYAL FAMILY William e Harry, il primo litigio fu a causa di Meghan. Ecco cosa... LONDRA Regina Elisabetta, un messaggio nascosto per salutare la nascita... ROYAL FAMILY Meghan Markle, il libro non sfonda in Gran Bretagna e lei è... ROYAL FAMILY La regina Elisabetta ordina ai suoi funzionari di rispondere a ogni... USA Meghan Markle attivista, mamma e scrittrice: ecco The Bench, il suo...

Il principe William compie 39 anni, ma il nuovo libro su Harry gli rovina la festa: in una mail i comportamenti da 'bulla' di Meghan

Harry escluso dalle foto per il compleanno di William

Le immagini sono accompagnate dall'augurio di «un compleanno molto felice»; augurio ribadito poi più tardi da un messaggio diffuso da Buckingham Palace, a nome della regina e dell'intera famiglia reale, e quindi dai ringraziamenti pubblicati da Kensington Palace, residenza di William e di sua moglie Kate, che già ieri avevano anticipato la celebrazione mostrando un ritratto del principe con al fianco i due suoi figli più cresciuti, George e Charlotte.

Omaggio di William e Harry a Diana, la mossa segreta di Kate per riportare la pace

Harry e Meghan furiosi: Carlo vuole impedire ad Archie di diventare principe

Harry assente dalle foto: la punizione di Carlo

Ma a suscitare l'attenzione dei media è stata soprattutto la scelta della foto del 2014 diffusa da Clarence House: foto in cui non compare il fratello minore di William, Harry, ai ferri corti con il padre e con il primogenito dopo il suo traumatico strappo dal casato e il trasferimento negli Usa assieme alla moglie Meghan, che pure a quella edizione degli Invictus Games era presente in prima fila in quanto organizzatore e patrono numero uno della manifestazione. Un dettaglio che qualcuno mette in relazione con la presunta intenzione attribuita dai tabloid al principe Carlo di «punire» quando sarà re il figlio ribelle riformando le regole che garantiscono al momento il titolo di Sua Altezza Reale a tutti i figli e i nipoti di un sovrano regnante: con l'intenzione ufficiale di snellire i ranghi dinastici, ma con l'effetto di escludere dall'automatismo d'un futuro titolo nobiliare proprio i due figli di Harry e Meghan, Archie e la neonata Lilibet (detta Lili).

William compie 39 anni. Festeggerà con la moglie Kate e i suoi figli: la sua storia, l'ultimo libro sui coniugi reali