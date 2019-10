Pomeriggio 5, Angela 16 anni esce di casa e partorisce sulle scale: «Non sapevo di essere incinta»

di Emiliana Costa

Oggi, nel salotto di, la storia straordinaria di Angela, una ragazza di Molfetta, che lo scorso 20 agosto è diventata mamma di Francesco. Ma che fino a quel momento non avrebbe saputo di aspettare un bambino.Ecco la testimonianza di Angela: «Mi sono rimessa a dormire e ho pensato di essermi fatta la pipì sotto, invece si erano rotte le acque. Il dolore aumentava e alla fine ho chiesto a mio padre e al mio fidanzato 26enne di accompagnarmi in ospedale.».Continua papà Saverio: «Ero sotto choc. Ho chiamato l'ambulanza e abbiamo portato il piccolo in casa.».Conclude mamma Annamaria: «Per nove mesi non ci siamo accorti di niente. Ha avuto sempre il ciclo regolare. Neanche in costume si vedeva. Aveva un po' di pancetta e il seno grande lo ha sempre avuto. Al quinto mese ha avuto dei disturbi, ma il medico le disse che era il colon irritabile.».Barbara D'Urso, sbalordita dalla storia, lancia un appello per il fidanzato di Angela: «Il ragazzo ha 26 anni e lavora in Germania perché la famiglia non è benestante.».