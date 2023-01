Piquè e Clara Chia Marti, la prima foto insieme sui social: l'ex calciatore ufficializza la storia con la nuova fidanzata dopo l'addio a Shakira

Dopo la revenge song, tra Rolex e Casio e Twingo e Ferrari messa in campo da Shakira, Piquè serve la sua di “vendetta”. L'ex calciatore ha regalato ai suoi 3milioni di follower il suo primo selfie di coppia con Clara Chia Marti, la nuova fidanzata che sorride fissando l'obiettivo. Fino a questo momento le uniche immagini della coppia erano quelle rubate dai paparazzi. . Ha deciso di presentare così la sua nuova fiamma che ormai è la sua nuova compagna, dopo l'addio alla pop star. Una strategia per mettere a tacere i rumors che raccontano che l'avrebbe già tradita con l'avvocatessa che sta seguendo la pratica di separazione dalla star della musica? Forse.

Piquè posta la foto con la nuova compagna: le reazioni social

Ed è forse anche per questo, per zittire l'ennesima indiscrezione sulla sua infedeltà che Gerard Piquè ha scelto di condividere l'immagine, travolta dai messaggi di chi augura loro il meglio ma anche di coloro che citano l'ormai noto brano della ex moglie che parla di Twingo al posto di Ferrari e di Casio che sostituiscono Rolex.