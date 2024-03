Shakira ospite a Verissimo, chi è la popstar? Età, il tradimento di Piqué, i figli, la separazione, l'ultimo singolo

Un’icona internazionale della musica pop che incanta milioni di persone in tutto il mondo: la straordinaria Shakira si racconterà oggi in esclusiva a Verissimo.

In attesa di scoprire cosa racconterà nel salotto di Silvia Toffanin, scopriamo qualcosa in piu' sulla cantante.

Shakira chi è

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conosciuta come , nasce a Barranquilla, una città portuale della Colombia settentrionale , 2 febbraio 1977 (ha 47 anni), da William Mebarak Chadid, un gioielliere statunitense nativo di New York e di origini libanesi, e da Nidia del Carmen Ripoll Torrado, colombiana di origini spagnole e italiane.

Già da piccolissima ha incominciato a coltivare l'interesse per lo spettacolo: all'età di cinque anni ha rivelato la sua predisposizione alle danze e ai canti arabi. Secondo quanto racconta sua madre, Shakira da bambina amava scrivere. Il primo regalo che Shakira ha ricevuto dal padre è stata una macchina da scrivere, con la quale ha iniziato a redigere le sue prime canzoni e poesie.

Guadagnandosi la fama di bambina prodigio, a tredici anni stipula il suo primo contratto con la Sony Music Colombia e pubblica il suo primo album intitolato "Magia".

La carriera



Dopo essersi diplomata decide di dedicarsi interamente alla musica, registrando il suo secondo album "Peligro", accolto con buon successo. Ma è con il successivo "Pies descalzos" che raggiunge una straordinaria popolarità in America Latina, Brasile e Spagna. Le cifre su cui viaggia l'album superano abbondantemente il milione. In particolare va a ruba in Brasile, terra immensa e dall'altrettanto immenso mercato.Il suo quarto album "Dònde estàn los ladrones?" viene prodotto in collaborazione con un grande della musica latina, Emilio Estefan. La platea di fan di Shakira intanto si allarga agli Stati Uniti, Argentina, Colombia, Cile e Messico, e arrivano a pioggia i dischi di platino.

Shakira è da sempre riconosciuta come una delle principali cantati del genere pop latino. Nel 1996 ha inciso il suo primissimo disco anche se il successo mondiale è arrivato cinque anni dopo con l'album Laudry Service che ha venduto più di 20 milioni di copie. Tra le sue canzoni di maggior successo troviamo Chantaje, Me enamorè, nel 2010 ha spopolato con il suo Waka waka che è stata anche la colonna sonora dei mondiali di calcio. E ancora tra le canzoni da citare c'è anche Loca, Whenever, wherever, She wolf. Inoltre Shakira nella sua carriera ha vinto anche due Grammy Award e 10 Latin Grammy Award.

Il fisico



Quanto è alta Shakira? Altra domanda che viene molto cercata online è quanto sia alta Shakira. L’altezza della cantante è di circa 150-157 centimetri mentre il suo peso si aggira più o meno intorno ai 50 chili.

La vita privata: la fine con Piquè

Nel 2003, si fidanza con il giovane Antonio De La Rua, ma la loro storia termina otto anni dopo.

Nel 2011, Shakira si mette con Gerard Piqué, ma anche questa storia è destinata a finire. La conclusione avviene nel 2022, a causa del tradimento dell’uomo.

Le canzoni

La pop star colombiana ha scoperto che il padre dei suoi figli la tradiva con Clara Chia. Da allora Shakira non ha mai nascosto il suo dolore e la rabbia, fra l'altro cantati nella revenge song Music Sessions Vol 53, piena di frasi al vetriolo che hanno fatto il giro del mondo. Come la celeberrima «Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio»

I figli

I figli di Shakira sono invece due, Milan e Sasha, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2015 dalla sua unione con Piqué. A loro, la cantante ha dedicato la canzone Acrostico.

«Sono una mamma tigre. È molto faticoso. L’altro giorno ho letto uno studio che dice che le francesi sono le madri più rilassate. Ecco, io vorrei essere francese, ma purtroppo non lo sono. Non ho quel distacco, vivo tutto con la passione a mille, e siccome ora la maternità è il mio lavoro a tempo pieno, metto lì un sacco di energie. È bellissimo, elettrizzante, meraviglioso, ma massacrante allo stesso tempo», ha raccontato Shakira a Vanity Fair.

L'ultimo singolo con l'ex

La pop star colombiana Shakira torna ad attaccare l’ex compagno ed ex calciatore Gerard Piqué, e lo fa con un brano che ha scelto di intitolare «Última», perché «se tutto va bene, è l’ultima canzone che scriverò su questa faccenda. Sentivo che c’era ancora qualcosa lì, bloccato nella mia gola, e avevo bisogno di tirarlo fuori. L’ho fatto ascoltare al responsabile del marketing della Sony e lui ha iniziato a piangere. Non avevo mai visto un uomo piangere nel mio studio prima d'ora». A quasi due anni dalla fine della relazione, la cantante ha cambiato vita: ora abita a Miami coi figli e proprio oggi esce il suo album «Las mujeres ya no lloran», album decisamente più sereno e meno rancoroso rispetto al passato. In Última Shakira sembra molto determinata: «Abbiamo perso l’amore a metà strada. Come hai potuto stancarti di qualcosa così genuino? Non cercare di convincermi, te lo chiedo. È già deciso, ciò che abbiamo imparato è tutto ciò che resta (…) Probabilmente col tempo ti pentirai. E un giorno vorrai tornare a bussare alla mia porta. Ma ora ho deciso di stare sola». Parole d'addio grazie alle quali la colombiana sembra aver davvero voltato pagina: «Mentre scrivevo ogni canzone di questo album ho ricostruito me stessa. Quando le ho cantate, le mie lacrime si sono trasformate in diamanti e la mia vulnerabilità in resilienza».