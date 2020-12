Gf Vip, Pierpaolo Pretelli è ancora innamorato dell'ex Ariadna Romero? Lei risponde così

Pierpaolo Pretelli è ancora innamorato dell'ex compagna, l'attrice Ariadna Romero? L'ex velino si è commosso all'interno della casa del Gf Vip svelando a cuore aperto quello che prova per la mamma di suo figlio: "Pensavo di aver superato questa rottura, ci siamo lasciati per cose banali eravamo ancora tanto innamorati. L'ultima volta che ho provato in maniera determinata a rimettermi con lei è stato nel periodo lockdown, perché ho potuto riflettere molto. Ho detto ad Ariadna tutto quello che avevo dentro, che avevo un sentimento ancora vivo. Ho provato a corteggiarla nuovamente, a piccoli passi. Mi sono detto che non volevo vivere con il rimpianto di non averci provato", continua l'ex velino, "ora sto cercando di capire se la amo ancora, distinguendo l'amore verso la madre di mio figlio dall'amore che ho provato per lei come compagna: secondo me lei qui ha visto il Pierpaolo di cui si è innamorata".

Dopo l’incontro al GF Vip, dove si è presentata proprio Ariadna, Pierpaolo ha ammesso di pensare molto alla sua ex, così tanto da ipotizzare un ritorno di fiamma. Ma a chiarire la situazione era stata proprio lei. La Romero, ospite di Barbara D’Urso, aveva affermato che Pierpaolo Pretelli non era ancora innamorato di lei. “Secondo me no, secondo me è tanto confuso – aveva spiegato alla conduttrice -. Comunque io sono un pilastro nella sua vita, io non solo la sua ex, io sono la mamma di suo figlio, come lui è il papà di mio figlio e questo legame così forte, forse quando c’è qualcosa che va male come con Elisabetta, c’è sempre quella…”. E se si sbagliasse?

Intanto proprio ieri sera Ariadna ha condiviso sul suo profilo Instagram il video del Gf Vip in cui Pierpaolo racconta del loro amore. Che dire, se sono rose fioriranno.

