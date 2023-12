Paola Turci e Francesca Pascale mano nella mano per Milano: l'incontro con Samuele Bersani

Paola Turci e Francesca Pascale sono un coppia inseparabile. Dal primo giorno del loro incontro a oggi non è cambiato niente. Sono sempre innamorate, mano nella mano. Un amore infinito "paparazzato" anche a Milano, direzione stazione Centrale con zainetti sulle spalle e l'immancabile chitarra di Paola con la fodera con scritto a caratteri cubitali il suo cognome. E lungo il cammino la coppia ha incontrato un loro amico, Samuele Bersani, come mostrano le foto del settimanale diretto da Umberto Brindani.

Paola Turci e Francesca Pascale a Milano

La coppia - scrive il settimanale Gente - si trovava di passaggio a Milano dove Paola ha tenuto una tappa della sua tournée teatrale intitolata "Mi amerò lo stesso". Un monologo nel quale la cantautrice si racconta attraverso le voci di alcuni personaggi importanti nella sua vita, alternando dialoghi e canzoni.

E proprio grazie a una tappa di una sua tournèe a Torino nel 2019 Paola e Francesca si erano conosciute. Francesca era nota per essere stata la fidanzata (lo è stata per quasi 12 anni) di Silvio Berlusconi. Ma nella vita si cambia. E loro hanno deciso di amarsi e sposarsi con rito civile a Montalcino, nel luglio 2022. Un amore a sorpresa perché anche la Turci non aveva mai amato prima una donna anzi, aveva avuto pure un marito. Ma «oggi sono solo innamorata della donna che ho sposato, sento finalmente di avere fatto la scelta giusta».