Pamela Prati, ecco il nuovo fidanzato di 19 anni: chi è Simone Ferrante, il modello che l'ha fatta innamorare

«È mio destino amarti, spero che tu sia sempre presente, perché questa è stata la nostra fortuna, mi fai impazzire!”. Pamela Prati, ha deciso di presentare così il suo principe azzurro, il suo Simone Ferrante sui social.

Il nuovo amore

È lui, professione modello, l'uomo in carne e ossa questa volta, che ha fatto perdere la testa all'ex stella del Bagaglino.

E poco importa se Simone ha 19 anni e lei 64. Ormai la loro storia va avanti da qualche mese, da giugno per la precisione.

E durante questa calda estate di passione Pamela ha capito che era arrivato il momento giusto per dire a tutti che il suo cuore aveva ricominciato a battere, scrive Chi che ha paparazzato la coppia in giro per Roma a far shopping tra carezze e baci focosi.

Le critiche

Aspettando il suo debutto a Tale e quale show in prima serata su Raiuno, Pamela si diverte, si fa per dire, a rispondere sui social a chi la critica di avere accanto un ragazzo così tanto più giovane. «Credo che l’amore e la gentilezza ci salveranno, anzi, ne sono convinta». Pamela va dritta, fiera di quello che sta vivendo, una nuova felicità accanto al suo modello dagli occhi verdi e alto 1 metro e 88.

A chi lo ha definito un toyboy Pamela Prati aveva già dato una risposta bella precisa: «Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli e l’età, in fondo, è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene».