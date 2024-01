Miriam Leone, il primo post da mamma: «La maternità illumina, ti apre e ti ricuce. Mi sento imperfetta e innamorata»

A pochi giorni dalla nascita di Orlando, il suo primo figlio, Miriam Leone è tornata sui social per parlare delle emozioni del parto e raccontare la sua nuova avventura da mamma: «La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica».

Miriam Leone ha partorito: «È nato Orlando Leone Carullo, grazie alla vita e a mio marito Paolo»

Il post su Instagram

Dopo la nascita del suo primo figlio, Miriam Leone ha voluto raccontare ai propri follower le emozioni del parto e la sua nuova vita da mamma. Con un post su Instagram, l'attrice e imprenditrice catanese ha parlato della maternità, ringraziando il marito Paolo Carullo e il figlio Orlando: «Sono diventata mamma.

Un post che arriva dopo la foto del piccolo Orlando, pubblicata il 31 dicembre sempre su Instagram. In quell'occasione, Miriam Leone aveva annunciato la nascita del figlio, ringraziando la famiglia e i medici che l'hanno seguita durante il parto: «Il 29 Dicembre è nato il nostro bambino…Orlando Leone Carullo. Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… siamo felicissimi».