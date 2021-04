Una sopraggiunta gravidanza non può comportare la cancellazione da una graduatoria. È il principio ribadito dal Tar di Latina nel contenzioso avviato da una infermiera della provincia di Frosinone contro la Regione Lazio. L’infermiera, in un concorso indetto dal Sant’Andrea di Roma, si era classificata come idonea non vincitrice. Successivamente l’operatrice sanitaria ha ricevuto una proposta di assunzione con contratto di lavoro a tempo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati