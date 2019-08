Miley Cyrus e Liam Hemsworth si lasciano a 8 mesi dalle nozze, il gossip: «Lei si è fidanzata con una donna»

a coppia ha deciso che in questo momento una rottura è la migliore scelta per focalizzarsi su loro stessi e sulle loro carriere

Liam e Miley hanno deciso di comune accordo di separarsi - ha detto a People - Sempre in evoluzione, in crescita, sia come partner che come singoli, hanno deciso che questa è la scelta migliore mentre entrambi si focalizzano sulle loro vite e sulle loro carriere. Continueranno a prendersi cura di tutti i loro animali mentre trascorrono un periodo separati. Vi preghiamo di rispettare la loro privacy

È finita tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth, da 10 anni insieme e marito e moglie da meno di un anno. A renderlo noto un portavoce della cantante, ex star di Hannah Montana e negli ultimi anni tornata agli onori delle cronache in veste trasgressiva.«LLa storia tra i due è sempre stata carica di alti e bassi, con l'annullamento del fidanzamento già qualche anno fa. Poi i due erano tornati insieme e si erano sposati a sopresa lo scorso dicembre e sembravano aver trovato un proprio equilibrio tanto da aver preso casa insieme in Australia, non lontano dal fratello di lui, Chris Hemsworth (Thor, per gli intenditori) e la moglie Elsa Pataky. Ma ultimamente sembra che la rottura fosse nell'aria: Miley era tornata molto attiva (e molto trasgressiva) sui social. Oltre ad aver annunciato di essere attratta dalle donne: e le malelingue vociferano che sarebbe proprio una nuova fiamma, al femminile, la causa della rottura. Infatti, attualmente Miley sta trascorrendo le vacanze sul lago di Como insieme alla blogger Kaitlynn Carter e le due sembrano davvero molto affiatate.Il suo staff ovviamente resta diplomatico: «».