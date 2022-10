Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme, la foto a sorpresa: ecco perchè

Famiglia ritrovata. O forse per poche ore. Ma la reunion Michelle Hunziker-Tomaso Trussardi di cui tanto si vocifera è realtà. E la conferma arriva dalle stories della conduttrice svizzera che ha pubblicato un quadretto dolce e tenero. Davanti alla torta di compleanno per Sole, la piccola di casa che oggi compie 9 anni, inseme alla sorella Celeste c'è anche il padre Trussardi. Sorridono e si guardano in cerchio facendo trasparire serenità e amore. Ma il dubbio resta: sarà una reunion momentanea per il compleanno della bambina o c'è altro?

La speranza

I fan sperano e sognano una reunion, soprattutto dopo la fine della storia con il chirurgo Giovanni Angiolini a fine estate. E, ora, tra palloncini rosa e torte, Michelle mostra ai follower come ha addobbato la casa per festeggiare la piccola Sole, per cui ha chiesto l'aiuto di "Il mondo di Meg", di cui è cliente ormai da tempo. Con un post al miele su Instagram, Hunziker ha dedicato parole dolcissime alla bambina: «Il sole nel cuore... ti amo amore mio. Auguri».

Da mamma a nonna

Ma a festeggiare Sole, c'è anche la sorella maggiore Aurora, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle, che questa mattina le ha fatto gli auguri con un selfie scattato specchio e scrivendo: «Oggi è il compleanno di zia Sole, 9 anni: Auguri!», definendo zia la sorellina che, a breve avrà già un nipote. Il tutto a soli 9 anni. Uolina famiglia più che allargata, ma serena. Michelle, dunque, si prepara a diventare nonna, festeggiando nel frattempo la sua piccola che, seppur di qualche anno in più, crescerà insieme al nipote.