Michelle Hunziker, quanto guadagna? Cifre da capogiro su patrimonio e mantenimento

LOLNEWS.IT - Michelle Hunziker è al centro del gossip per il divorzio e il debutto con Michelle Impossible: quanto guadagna tra patrimonio e mantenimento? Ieri 16 febbraio ha debuttato col sul one woman show su Canale 5, “Michelle Impossible”, dove è intervenuto anche Eros Ramazzotti. Il dolore per la recente separazione da Tomaso Trussardi resta ancora molto forte – come ha dichiarato in alcune interviste – tuttavia il lavoro la aiuta a restare concentrata su ciò che la fa stare bene. Scartabellando qua e là sul patrimonio di Michelle Hunziker viene fuori che è tra le star meglio remunerate dello show-biz: ecco di quanto stiamo parlando! (Foto: Kikapress - Music: "Summer" from Bensound.com)