Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma? Lui risponde così su Instagram

I rumors fanno sognare gli eterni romantici: Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono tornati insieme? Pettegolezzi imputerebbero la fine del matrimonio della showgirl con Tomaso Trussardi, annunciata qualche giorno fa, proprio a un ritorno di fiamma con il cantante da cui Michelle ha avuto la figlia Aurora e con cui è stata sposata per 4 anni. Proprio Ramazzotti risponde alle voci che circolano su Instagram.

«Non sono fidanzato. Sono libero». Eros Ramazzotti lo sottolinea in un video postato sulle sue storie di Instagram in cui sembra rispondere alle ipotesi su un suo ritorno di fiamma con l'ex moglie e madre di sua figlia Aurora, Michelle Hunziker. Voci che sono cominciate a circolare dopo l'annuncio da parte di quest'ultima e di Tomaso Trussardi sulla fine del loro matrimonio. «Questo è un paparazzo - dice Ramazzotti inquadrandosi insieme ad un uomo - che mi sta fotografando con un'amica. Non è la mia fidanzata. E non sono fidanzato. Sono libero. Libero: free, free, free», ripete concludendo Ramazzotti.

La storia d'amore

Ramazzotti e Hunziker si sono conosciuti nell'estate del 1995. Alla fine dell'anno seguente dalla loro relazione è nata Aurora Sophie. Nella prima del 1998 i due si sono sposati con una cerimonia religiosa al castello Orsini-Odescalchi di Bracciano (tra gli ospiti c'era anche Tina Turner, che con Eros aveva duettato nel brano 'Cose della vità). Quattro anni dopo, nella primavera del 2002 la coppia si è separata, per poi divorziare nel 2009. Successivamente, dal 2011, Michelle si era legata sentimentalmente all'imprenditore Tomaso Trussardi, figlio di Nicola Trussardi, fondatore dell'omonima casa di moda. Nel 2014, dopo che era già nata la loro prima figlia, Hunziker e Trussardi si sono sposati a Bergamo. Nel 2015 è nata la loro seconda figlia. Poi, all'inizio di quest'anno, dopo voci insistenti sulla fine della loro relazione, i due hanno ufficializzato la rottura. E subito hanno iniziato a circolare ipotesi su un ritorno di fiamma di Michelle con il primo marito Eros Ramazzotti.