Melissa Satta a Verissimo: «La crisi con Boateng? Non dirò mai di chi è la colpa»

Melissa Satta si racconta a Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin

Kevin Prince Boateng

, l'ex velina ha parlato del suo periodo di crisi cone di come l'ha superato: «Sono una persona molto riservata, ci sono delle cose che mi piace tenere per me. Era il settembre 2011 maggio 2019, conè finita e non è mai bello quando finisce un amore».racconta le ragioni che la spinsero a separarsi momentaneamente dal calciatore della Fiorentina: «Ho voluto proteggere mio figlio. Non esiste la famiglia perfetta, al giorno d'oggi tutti si lasciano con molta facilità. Non dirò mai cosa è successo e di chi è colpa, in una relazione in primis faccio un mea culpa».: «Vale sempre la pena lottare fino in fondo, almeno tra tanti anni potrò guardarmi indietro e dire "Io ci ho provato". Sicuramente noi donne siamo molto più forti e nei momenti più difficili siamo quelle che riescono a essere più razionali, a sacrificarci. L'uomo ha un'indole più egoista. L'importante è che tutti e due capiscano i rispettivi errori. All'inizio devi sempre lasciare una porta aperta, comunque hai una famiglia».