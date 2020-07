Meghan Markle, la rivelazione in un libro: «Kate Middleton disse a Harry di non sposarla»

La faida familiare continua e sul matrimonio tra Harry e Meghan Markle calano nuove ombre. Nel Regno Unito cresce l'attesa per le rivelazioni scottanti del libro "Royals al War", in uscita il 23 luglio. Il testo darebbe ulteriori elementi per sconfessare la favola dei duchi di Sussex e confermerebbe l'attrito tra Meghan e Kate. La duchessa di Chambridge aveva avvertito il cognato di non sposarla.

Con un po' di lungimiranza, Kate avrebbe avuto sentore delle conseguenze di quelle nozze frettolose. Meghan non ha un carattere facile e invece di rispettare i suoi doveri avrebbe costretto il marito ad allontanarsi dal fratello e da tutta la sua famiglia per trasferirsi oltreoceano. Una vera e propria premonizione da parte di Kate. Come racconta il libro, anche William era convinto che non fosse la donna giusta per il fratello.

L'allontanamento tra Harry e i Cambridges sarebbe iniziato proprio dopo l’incontro del secondogenito di Diana con Meghan Markle. Una rivelazione bomba che può minare i già compromessi rapporti familiari. Gli autori di Royals at War, Dylan Howard e Andy Tillett, raccontano di come i Cambridges abbiano insistito affinché Harry non la sposasse.

Harry non solo non ha ascoltato i consigli delle persone che lo amavano, ha anche visto l'interferenza come un attacco personale accecato dall'amore e dall'impegno sociale di Meghan. «Harry cercava una figura per rimpiazzare sua madre, così crudelmente scomparsa a un’età vulnerabile», scrivono i due giornalisti.



Kate lo aveva intuito e cercò di ricordargli «che stava uscendo con qualcuno con una vita completamente diversa, un passato e una carriera differenti e che ci voleva loro del tempo e dell'attenzione per integrarsi». «Penso che Harry senta che non può proteggere la madre e che quindi si impegni al massimo per proteggere sua moglie», ha rivelato una fonte. Harry avrebbe continuato a inimicarsi tutti spendendo tanti soldi e rinunciando a essere parsimonioso.