Meghan Markle incinta? Un gesto di Harry fa proprio pensare a una gravidanza...

potrebbe essere giàa pochi mesi dal matrimonio. Le voci di una gravidanza si fanno sempre più insistenti, e del resto i novelli sposi non hanno mai fatto mistero del fatto di voler diventare presto genitori. Il gossip è alimentato da alcuni dettagli e scelte effettuate dalla duchessa di Sussex .Meghan Markle ha sfoggiato nelle ultime occasioni pubbliche degli outfit che fanno sperare gli appassionati di gossip reale. Tagli morbidi, che potrebbero all'occorrenza nascondere un eventuale pancino fino a quando non ci sarà l'annuncio ufficiale da parte di Kensington Palace, come avvenuto per Kate Middleton. Inoltre, gli sposi hanno anche rimandato la luna di miele in Africa, un viaggio faticoso e in zone a rischio malaria che potrebbe rivelarsi una decisione comprensibile per una donna incinta.Ma stavolta a scatenare la fantasia è stato un gesto compiuto dal principe Harry, che ha messo in vendita la sua auto sportiva comprata meno di un anno fa. L'Audi RS6 Avant grigia di Harry potrebbe fare spazio in garage a un'auto più adatta a una famiglia che cresce dopo aver percorso appena 4.500 miglia.La vendita è stata affidata alla concessionaria specializzata in auto di lusso Overton Prestige, con un prezzo pari a 71,900 sterline.