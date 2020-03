Meghan Markle torna a Londra e fa infuriare Camilla: «Delusa e irritata»

Continuano i dissapori tra Meghan Markle e la famiglia reale britannica. Questa volta a infuriarsi con la Duchessa del Sussex è stata Camilla, Duchessa di Cornovaglia e consorte del Principe Carlo. Appena rientrata nel Regno Unito dopo il "divorzio" dalla corona, Meghan è riuscita a catapultare su di sè tutte le attenzioni dei media, con delle foto pubblicate sulla sua pagina Instagram venerdì 6 marzo, che la ritraggono in visita lo scorso giovedì nella sezione dedicata alla realtà virtuale, del National Theatre.

Peccato però che proprio nella giornata di venerdì 6 marzo l'attenzione doveva essere focalizzata su un altro membro della famiglia reale. Camilla infatti in quello stesso giorno ha tenuto un importante discorso al Women Of The World Festival, contro la violenza domestica.

C'era un impegno per non offuscare il discorso programmato da mesi, con tanto di richiesta ai fotografi di Buckingham Palace a seguire solo quest'evento. Un impegno che Meghan ha, a quanto pare, deciso di infrangere, postando numerose foto sorridente e in abito bianco.

La Duchessa di Cornovaglia, si è detta molto delusa e irritata dal comportamento di Meghan, che“si è rifiutata di ascoltare le disposizioni dello staff” di non rilasciare le immagini del suo evento. Le fotografie della discordia, pubblicate appena dopo quelle rilasciate dalla duchessa di Cornovaglia sul profilo Instagram della Royal Family, sono accompagnate da una didascalia in cui viene spiegata la visita di giovedì 5 marzo di Lady Markle al National Theatre.



