Offrire un caffè può essere considerato un gesto snob? Sembrerebbe di sì se a farlo è Meghan Markle. La moglie del principe Harry è stata salutata come "di classe" dopo aver offerto caffè ai dipendenti che stanno facendo gli straordinari per la campagna per il congedo familiare e medico retribuito negli Stati Uniti.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati