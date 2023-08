Meghan Markle e Harry, vacanze separate: lui vola in Giappone, lei al concerto di Taylor Swift

Harry e Meghan, in questo momento sono uno lontano dall'altra, ma niente paura, però, perché entrambi sono in ottima compagnia. Il principe, infatti, si trova momentaneamente in Giappone dove parteciperà ad alcuni eventi sportivi benefici. La duchessa di Sussex, invece, è rimasta in California con i suoi bambini e, proprio nelle scorse ore, ha assistito al concerto di Taylor Swift insieme ad alcune amiche.

La serata tra donne

Meghan Markle, nelle scorse ore, si è completamente dedicata a una serata tra donne. La duchessa di Sussex, infatti, si è recata con le sue amiche al Sofi Stadium di Los Angeles dove, proprio ieri, Taylor Swift ha chiuso il suo tour statunitense. La cantante, dopo una pausa, riprenderà i concerti il 24 agosto in Sud America. Ciò che è sembrato un po' strano ai fan di Meghan e a chi l'ha vista allo stadio, è che la cantautrice aveva snobbato il suo podcast dicendole che non avrebbe potuto partecipare visti i molti impegni lavorativi.

La duchessa sembra non essersela presa, dato che, stando a quanto rivelano gli spettatori presenti, era molto presa dall'esibizione dell'artista.

Harry in Giappone

Il principe Harry, invece, è in Giappone per la partita benefica di polo che servirà a raccogliere fondi per un'associazione che sostiene chi ha contratto l'Hiv e l'Aids. Il figlio di Re Carlo III è stato accolto dalla folla in aeroporto in modo davvero caloroso e, mentre si avviava verso l'uscita, ha salutato cordialmente i molti presenti.