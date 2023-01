Matteo Berrettini e Melissa Satta, la prima foto insieme: cena al ristorante e poi a casa di lei

Matteo Berrettini e Melissa Satta: è nata una nuova coppia. Il campione di tennis e l'ex velina sorpresi a cena insieme e poi diretti a casa di lei: è lo scoop di “Chi” in edicola il 25 gennaio. Berrettini e la Satta sono stati fotografati a notte fonda - erano le 4.30 - dopo una cena da Domus e un dopocena all'Armani Privé, mentre salivano sull'auto di Melissa per andare a casa di lei, dove hanno passato il resto della nottata.

La sera prima la coppia era andata al Forum di Assago per vedere la partita di basket dell'Olimpia. Per i suoi giorni milanesi, Berrettini ha scelto di alloggiare in un hotel vicino all'abitazione della sua nuova fiamma ma, come documentato da “Chi”, non vi ha trascorso tutte le sue notti...