Marracash e Elodie, il rapper rivela: «La nostra relazione è fuori dal normale, con Fedez invece...»

Quella tra Marracash ed Elodie è una storia d'amore infinita. E sulle pagine del Corriere della Sera, il rapper ha svelato che, nonostante i loro tira e molla, il loro rapporto esiste ancora. Tra addii e ritorni di fiamma i due cantanti non hanno alcuna intenzione di allontanarsi definitivamente.

«Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite». Marracash parla del legame con Elodie, una storia che sembra senza fine. Sui rotocalchi rosa, infatti, il rapper è finito per la relazione con la cantante e ora l'artista chiarisce una volta per tutte come stanno le cose. Ma nell'intervista c'è spazio anche per una battuta su Fedez.

I due artisti si erano innamorati sul set del video di «Maragarita» nel 2019 e si erano detti addio lo scorso ottobre su un altro set, quello di «Crazy Love», in cui si uccidevano metaforicamente.

«Non riesco a pensare a me e lui genitori - aveva raccontato Elodie a Grazia -. Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto. Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa. E comunque che cosa significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che significa che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo».

Poi la cantante è stata fotografata con un altro, tra baci e sguardi d'intesa. Ma il colpo di scena era dietro l'angolo. Poche settimane fa il rapper è stato immortalato sotto casa di Elodie. Insomma, tutto è tornato come prima. Più forte di prima.

«Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene», chiarisce il rapper. Marracash, forse addolcito dall'amore ritrovato, si apre anche sul rapporto con Fedez, dopo la pace con J-Ax: «Trovo che le frecciatine siano ormai un confronto sterile, siamo adulti. Io e Fedez siamo diversi ma non c'è nulla di personale, non ce l'ho con lui».