Mario Biondi: «Ho 9 figli da quattro donne diverse (e forse arriverà il decimo), ma il 16 settembre mi sono sposato per la prima volta»

Ha 9 figli da 4 donne, ma un solo matrimonio. Quello che si è appena celebrato il 16 settembre. Mario Biondi, a 52 anni, ha detto sì per la prima volta, con la mamma degli ultimi due e da metà novembre è pronto a ripartire in tour.

Il matrimonio

La cerimonia si è svolta su una terrazza davanti al golfo di Sorrento. «Abbiamo invitato solo 40 delle persone più vicine a me e mia moglie, una cerimonia molto raccolta, di scambio» - ha raccontato il cantante al Corriere della Sera.

Il tour

Da novembre sarà in tour nei teatri, insieme a 18 musicisti, non microfonati.

Come mai questa scelta? L'idea è rappresentare la verità, solo io avrò un microfono e non so neanche quanto amplificherà. In un momento in cui gli artifici sono la caratteristica preponderante nella musica, io vado in controtendenza e il pubblico dovrà essere necessariamente silenzioso, senza suonerie nè vibrazioni nel telefono.

I nove figli

Nove figli da quattro madri. «La mia tribù - dice - anzi a volte li chiamo il piccolo paese o la delegazione. Mi danno grandissime soddisfazioni e mi riempio d'amore per loro. Compaiono tutti nel video di "My favorite things", cover a loro dedicata. Mi sembrano sempre pochi, forse perché adoro quando siamo in tanti, quando c'è condivisione. Avere tanti amori vicino è una benedizione incredibile. Credo che arriverà anche il decimo. ll più grande, che ha 26 anni, sta studiando per diventare magistrato, la seconda è una grafica e la terza modella, ma entrambe sono interessate anche alla musica e sono reduci da una tournee con Renato Zero».

Le quattro madri

«La parte materna è fondamentale. Io sono un papà che lavora, si prende cura e mantiene tutti, ma le madri hanno più responsabilità di me naturalmente. Il weekend quando è possibile ci vediamo tutti insieme. Il 26 dicembre, cascasse il mondo, ci ritroviamo tutti, anche le mamme. Loro si chiamano fratelli, non ci sono fratellastri».