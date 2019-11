Maria De Filippi: «Io raccomandata? Era la verità. I flop arriveranno, in passato li ho fatti e pagati»

Oroscopo di Paolo Fox del weekend

Da “”, come lei stessa si definisce,è diventata una delle regine della tv, tra l’altro definizione che non ama. A 28 anni ha iniziato una relazione con Maurizio Costanzo, poi diventato suo marito, che ne aveva 52.Per tutti all’inizio era la “moglie di Costanzo”: “Non tra le righe, mi davano proprio della– ha fatto sapere in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” - Ricordo la mia prima intervista su Sette con Sabelli Fioretti e la domanda fu proprio questa.. Non sarei mai passata”.Amici è uno dei suoi numerosi programmi all’attivo, che non ha perso spettatori come successo a XFactor: “Io penso che gli ascolti per un talent puro sulla tv generalista siano quelli di The Voice. X Factor è un programma particolare che si basa unicamente sulla giuria, Amici si basa sui ragazzi. C’è una edizione che può andar bene, una che può andar male a seconda del cast. Non voglio dire che il cast del Grande Fratello fa il programma ma lo penso abbastanza”.Il programma è passato da Mediaset a Discovery: "L’ho fatto sull’onda di una arrabbiatura, Mediaset per motivi economici voleva ridurre la parte della scuola, per me era importante perché la differenza tra Amici e gli altri talent è proprio quella. Lì un po’ mi offesi ma non sono una che mette sul piatto prime time, successi e scambi vari".Grande successo anche per “Tu si que vales” (“E’ un programma scacciapensieri con una giuria fatta di persone che si conoscono e che non sono contrapposte. Ci divertiamo perché siamo più vicini al ruolo dello spettatore che a quello del giudice, il rapporto che si è creato arriva a casa”) ed esperimento riuscito Amici Celebrities: “A fronte dei dati che sta ottenendo Canale 5 lo considero un grande successo, da parte mia e nemmeno della rete c’erano grandi aspettative. Ad Amici Celebrities manca la dimensione del sogno, del sacrificio, del potercela fare. Mostri la passione e non il talento, avessero avuto talento nel canto e nel ballo forse avrebbero fatto quello”.Nonostante i successi non ama essere definita la regina della tv: “Mi irrigidisco perché so cosa comporta, perché ogni passo falso che faccio non viene preso con clemenza. Arriveranno altri flop, in passato li ho fatti e li ho pagati. A volte uno se li dimentica ma io non me li dimentico”.