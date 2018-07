Mara Venier, su Instagram il caschetto «alla Carrà». Ma la verità è un'altra

Nooooo mi ha tagliato i capelli....😱😱😱😱😱😱😱😱 caschetto come la Carrà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». Inizio così il nuovo post video disu Instagram. Un video divertente in cui la signora della televisione italiana è seduta dal parrucchiere di fiducia che pare tagliarle la sua folta chioma bionda, diventata negli anni in suo segno distintivo.Subito tantissimi fan, hanno scritto a Mara sorpresi e impauriti per questa scelta drastica. Tra di loro anche molti amici vip, comee Giovanni Ciacci. Ma lei ha chiarito nelle risposte che è uno scherzo, i capelli sono raccolti dietro la testa e per Mara nessun taglio alla Carrà. Almeno per ora.