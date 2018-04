Di Maio racconta la storia d'amore con la nuova fidanzata: «Ma per ora niente nozze»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, conferma la relazione con l'attivista 5 Stelle siciliana. Alla domanda della conduttrice se i due abbiano intenzione di convolare a nozze, il leader M5S risponde: «Non abbiamo progetti di questo genere, per adesso stiamo insieme».Dopo le indiscrezioni del settimanale Oggi - che aveva raccontato di un avvicinamento fra il leader M5S e Melodia, 36 anni, avvocato e consigliera comunale Cinque Stelle ad Alcamo - la coppia era stata avvistata qualche tempo fa a Castellammare del Golfo durante un week-end di relax in provincia di Trapani.Lei è siciliana, di: è proprio lì che Di Maio, in una tappa del tour per le Regionali, l’ha conosciuta, in quanto militante del Movimento 5 Stelle. 33 anni lui, 36 lei, anche Giovanna ha studiato giurisprudenza, ma a differenza di Di Maio si è laureata ed è diventata un avvocato civilista. Prima della professione legale, ha lavorato come promoter, cassiera e responsabile del personale in un lido di Castellammare del Golfo, nel trapanese.La sua esperienza politica è recentissima: nel Movimento 5 Stelle dal 2016, non aveva mai fatto politica attiva in precedenza. Proprio nel 2016, con 745 voti, è stata eletta consigliera comunale di Alcamo, ed è diventata anche vicepresidente del consiglio comunale.